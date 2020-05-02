Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar

AA

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 14, Güney Afrika'da 13, Nijerya'da 10, Sudan'da 5, Kenya'da 4 ve Cezayir'de 3 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre son 24 saatte Mısır'da 358, Güney Afrika'da 304, Nijerya'da 238, Cezayir'de 148, Fas'ta 146, Sudan ve Senegal'de 91'er, Fildişi Sahili'nde 58, Gine Bissau'da 52, Gine'de 42, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) 32, Benin'de 26 ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 22 yeni vaka tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı Cezayir'de 453, Mısır'da 406, Fas'ta 171, Güney Afrika'da 116, Burkina Faso'da 44, Sudan'da 36, Nijer'de 33, DKC'de 32, Kenya'da 21, Fildişi Sahili'nde 15, Benin'de 2'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 14, Güney Afrika'da 13, Nijerya'da 10, Sudan'da 5, Kenya'da 4, Cezayir'de 3, Fas, Fildişi Sahili, DKC, Benin, Nijer ve Burkina Faso'da 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Mali, Sierra Leone, Güney Sudan, Kongo, Cibuti, Togo, Esvatini, Ruanda, Madagaskar, Tunus, Zambiya, Mozambik, Angola, Libya, Etiyopya, Cabo Verde, Uganda ve Gambiya'da da vakalarda artış yaşandı.

Bu arada, Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

- Salgın Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Kamerun ve Nijerya'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 39 bin 18 Kovid-19 vakası görüldü. Bunlardan 1640'ı yaşamını yitirdi. Kıtada hastalığa yakalanan 12 bin 750 kişi ise sağlığına kavuştu.