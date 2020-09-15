Afrika'nın masum yüzleri, Coşkun Aydın'ın fotoğraflarıyla ölümsüzleşti

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Aydın, fotoğrafları çekerken bir Afrikalı dostunun söylediği "Bizim, ihtiyaç sahibi, yardım bekleyen, üzüntülü, ağlayan, yokluk içinde gösteren fotoğraflarımızı çekme. Kötü görüntülerle bizi yanlış yansıtma." şeklindeki ifadelere dikkati çekerek, bunun her zaman kulağına küpe olduğunu dile getirdi.

Aydın, masumiyetin içinde sevgi, güven ve inanç kavramlarının bulduğunu ve tüm bunların Afrika insanında bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Afrika'da vizöre yansıyan tüm karelerde, yoksulluğu görmemek neredeyse imkansızdır. Buna rağmen onların gülen, sevinen, seven, zengin ruhunu yansıtmaya çalıştım hep. Afrika gerçeğinin içinde yaşamak ve bir fotoğrafçı gözüyle bunları belgelemek benim için büyük bir tecrübe oldu. İçinden insanlık geçen hikayeleri çektiğim fotoğraflarla Türkiye'deki insanımıza Afrika'yı anlatmaya çalıştım."

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Afrika'nın hayatın çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Kitabın sayfalarını çevirince bunu göreceksiniz. Yüreğiniz Afrika kadar genişleyecek ve Afrika ile birlikte çarpmaya başlayacak. Afrikalı'nın bir güneş gibi sıcacık yüreğinden, kendinize bir yol bulacaksınız. Yine bu kitaba bakınca, Afrika'yı sömürmek için hesap üstüne hesap yapanlara, buradan elde ettikleriyle gayri safi milli hasılalarını artırmak isteyenlere şunu sormak istiyorum: Sizin gayrisafi mutluluk hasılanız, gayrisafi masumiyet hasılanız kaç?" diye konuştu.

- "Bu eser, Afrika insanının onurlu duruşunu yansıtmak açısından değerli"

Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, çalışmaya katkılarından ötürü İTO'ya teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ve özellikle sivil toplum kuruluşlarının Afrika'daki insani yardım faaliyetleriyle TİKA gibi kamu kurumlarının kalkınma amaçlı faaliyetleri neredeyse tüm kıta sathında iz bırakacak özelliktedir. Su kuyusu açmak, katarakt ameliyatları yapmak, gıda ve ilaç gibi zaruri ihtiyaçları dağıtmak, eğitim ve sağlık konularında hizmet vermek dahil, onlarca farklı alanda ülkelerin merkezlerinden en ücra köylerine kadar gidilebilmektedir."

Afrika kıtasında son yıllarda bir dayanışma başladığına dikkati çeken Kavas, "Bir süredir kıtada Afrikacılık, Afrika Birliği gibi birleştirici kavramlar yaygınlaşmaya başlayınca, Avrupalılar tek bir Afrika yoktur demeye başladılar. 'Kuzey Afrika bambaşka bir coğrafya. Batının doğuyla alakası yok.' gibi konuşmaya başladılar. Böylece kıtanın bütünleşme azmini istemediklerini göstermeye başladılar. Daha önce de İTO'ya yazdığım bir yazının başlığında 'Üreten Afrika, Tüketen Avrupa' kullanıldı. Bence bu başlık, bize Avrupalıların niyetlerini yeterince anlatıyor." ifadelerine yer verdi.

Gönüllüler Derneği Başkanı İbrahim Ceylan da kitap için kamu kuruluşları, dernekler, sağlıkçılar ve lojistik ekipleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

TİKA, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Yolları yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Ceylan, "Bu eser, masumiyetini ve yüzündeki tebessümü, çaresizliğine ve yaşam şartlarına değişmeyen Afrika insanının onurlu duruşunu yansıtmak açısından çok değerli bir çalışmadır." değerlendirmesinde bulundu.

- 3 dilde hazırlandı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Yalçıntaş ise bu tür kalıcı bir esere katkı sunanlara teşekkür ederek, "İTO, bu gibi kalıcı eserleri kültür hayatımıza katarak büyük bir misyonu yerine getiriyor. Başka insanların da Afrika'yı tanımasını ve bilmesini sağlayan çok önemli bir eser. Bu çalışmaların önünü açan başta Türkiye ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum çalışmaları yürütücülerine de ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kitap, 15 yıldır Afrika'da temiz su kuyuları açan, ilaç ve gıda götüren, bünyesinde görev yapan doktorlarla hasta insanları tedavi eden Gönüllüler Derneğinin katkılarıyla hazırlandı.

Kitapta yer alan fotoğraflar, Afrika'ya umut olan Türk doktorların düşünceleriyle birlikte sunuluyor.

"Afrika Masumiyet" kitabında yardımlar geldikten sonra insanların değişen yaşam koşullarının fotoğrafları yer alıyor.

Türkçe, İngilizce ve Fransızca kaleme alınan kitap, fotoğrafseverleri Nijer'de çekilmiş 250'den fazla fotoğraf eşliğinde Afrika'nın keşfine çıkarıyor.