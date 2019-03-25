Afrika'nın güneydoğusundaki kasırgada ölenleri sayısı 700'ü aştı

Mozambik, Zimbabve ve Malavi'yi vuran tropikal fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) net sayının sel suyunun çekilmesiyle anlaşılacağını belirtiyor.

Afrika'nın güneyini geçen hafta vuran Idai siklonundan yaklaşık 1.7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Kasırga en çok Mozambik'te ölümlere neden oldu. Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia 417 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısı daha önce yapılan açıklamada 242 olarak belirtilmişti.

Zimbabve'de en az 259, Malavi'de ise 56 kişinin öldüğü bildiriliyor. Tüm bölgede toplam ölü sayısının en az 700 olduğu tahmin ediliyor.

BM yetkilileri Buzi ve Zambezi nehirlerinin taşma riskinin de devam ettiğini belirtiyor.

Mozambik'te sel basan bölgelerde binlerce kişinin mahsur kalmış olduğu ve hükümetin kurduğu yardım merkezlerine gıda yardımının yeni ulaşmaya başladığı bildiriliyor.

Kasırganın vurduğu bölgelerde elektrik ve su hizmetleri durmuş durumda. Birçok yol da su altında kaldı. Yardım kuruluşu çalışanları bazı bölgelere ulaşımın imkansız olduğunu belirtiyor.

Mozambik'te bazı bölgelerde kolera salgını başladığı haberleri de geliyor. Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri sıtma vakalarında da artış olduğuna dikkat çekiyor.

Idai siklonu 14 Mart'ta Mozambik'in Beira kenti yakınlarını, saatte 177 km hızla vurmuştu.