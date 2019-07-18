18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.
CEZAYİR RAKİBİNE KUPADA HİÇ KAYBETMEDİ
Cezayir ile Senegal, Afrika Uluslar Kupası tarihinde 3 kez grup aşamasında ve bir kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Bu maçlarını üçünü kazanan Cezayir, diğerinden de beraberlikle ayrılarak rakibine karşı hiç kaybetmedi.
Son olarak bu turnuvanın grup aşamasında 27 Haziran'da karşılaşan iki takım arasındaki mücadeleyi Cezayir, Youcef Belaili'nin golüyle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından C Grubu'nda Cezayir 9 puanla lider, Senegal ise 6 puanla ikinci olarak üst tura kaldı.
İki takım arasında 22 karşılaşmanın oynandığı genel istatistikte de Cezayir'in rakibine karşı büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçların 13'ünü Cezayir kazanırken, Senegal ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
MANE İLE MAHREZ KARŞI KARŞIYA
Final maçı, turnuvada attıkları 3'er golle takımlarının başarısında önemli pay sahibi olan Premier Lig'in iki yıldızı Liverpoollu Sadio Mane ile Manchester Cityli Riyad Mahrez'i de karşı karşıya getirecek.
Cezayir'in kaptanlığını da üstlenen Mahrez, takımının C Grubu'nda Kenya'yı 2-0, son 16 turunda Gine'yi 3-0 ve yarı finalde Nijerya'yı 2-1 yendiği maçlarda rakip ağları birer kez sarstı.
İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Adam Ounas da Cezayir formasıyla 3 gole imza atarak turnuvanın öne çıkan oyuncuları arasına adını yazdırdı.
Sadio Mane ise Senegal'in Kenya'yı yendiği C Grubu maçını 2 golle tamamlarken, Uganda'yı 1-0'la geçtiği son 16 turu mücadelesinde takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, turnuvada iki penaltı atışından ise faydalanamadı.
TANIDIK YÜZLER SAHAYA ÇIKACAK
İki takım arasındaki final mücadelesinde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen birçok önemli futbolcu da sahaya çıkacak.
Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne ve kiralık kontratı sona eren Badou Ndiaye, Göztepeli Lamine Gassama ve geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Henri Saivet, Senegal adına ter dökecek.
Turnuvanın çeyrek finalinde Fildişi Sahili ağlarını sarsarak takımının finale kalmasına katkı sağlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sofiane Feghouli ise Cezayir'in bu maçtaki önemli kozlarından olacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani de Cezayir'in kadrosunda yer alıyor.
ÜÇ OYUNCU KRALLIK YARIŞINDA İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR
Turnuvanın gol krallığı yarışında, Tunus'u 1-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamlayan Nijerya'nın Çin ekibi Şanghay Shenhua'da forma giyen santraforu Odion Ighalo 5 golle ilk sırada bulunuyor.
Onları 3'er golle takip eden Mane, Mahrez ve Ounas ise krallık yarışında iddiasını sürdürüyor. 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu ise turnuvayı 3 golle tamamlayan diğer oyuncu oldu.
İKİ TAKIM DA DEFANSINA GÜVENİYOR
51 maçta 101 golün atıldığı ve maç başı 1,98 kez ağların sarsıldığı turnuvada adlarını finale yazdıran Cezayir ve Senegal, önceki maçlarında özellikle iyi savunmalarıyla öne çıktı.
Senegal turnuvada çıktığı 6 maçta sadece 1 kez kalesinde gole izin verdi ve o karşılaşmada Cezayir'e 1-0 kaybederek turnuvadaki tek mağlubiyetini aldı. Afrika ekibi, bu maçlarda rakip ağları 8 kez sarstı.
Namağlup Cezayir ise sadece çeyrek finalde Fildişi Sahili ve yarı finalde Nijerya karşısında birer kez kalesini gole kapatamadı. Cezayir, rakip takımların kalesine ise toplam 12 gol attı.
Senegal ve Cezayir'in kupada oynadığı maçlar şöyle:
|Senegal
|Cezayir
|C Grubu
|Senegal-Tanzanya: 2-0
|Cezayir - Kenya: 2-0
|Senegal-Cezayir: 0-1
|Senegal - Cezayir: 0-1
|Kenya-Senegal: 0-3
|Tanzanya- Cezayir: 0-3
|Son 16 turu
|Uganda-Senegal: 0-1
|Cezayir - Gine: 3-0
|Çeyrek final
|Senegal-Benin: 1-0
|Fildişi Sahili - Cezayir: 1-1 (penaltılarda 3-4)
|Yarı final
|Senegal Tunus: 1-0 (uzatmalarda)
|Cezayir - Nijerya: 2-1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!