Kamerun’un ev sahipliğinde bu yıl 33.’sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek final maçları tamamlandı. Turnuvada rakiplerini eleyen Kamerun, Burkina Faso, Mısır ve Senegal yarı final bileti aldı.
2017 Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşan Mısır ve Kamerun bu kez kozlarını yarı finalde paylaşacak. Ev sahibi Kamerun’un seyirci desteği ile sahaya çıkacağı karşılaşma Olembe kentindeki Paul Biya Stadyumu’nda oynanacak.
Son 16 turunda Fildişi Sahili’ni seri penaltı atışları sonrası deviren Mısır’da son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıyan Mohamed Salah, Fas ile oynanan çeyrek final maçında da 1 gol, 1 asiste imza attı. Turnuvanın 2017 finalinde karşılaşan iki takımın maçında kazanan 2-1’lik sonuçla Kamerun olmuştu.
SÜPER LİG'DEN 3 FUTBOLCU YOLA DEVAM EDİYOR
Turnuvaya Süper Lig’den katılan Afrikalı futbolculardan sadece 3 isim ülkesi ile yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou ve Kayserispor forması giyen Mame Thiam de Senegal ile yola devam ediyor.
ABOUBAKAR VE EKAMBI, KAMERUN'U SIRTLIYOR
2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası’nda Kamerun’un yarı finale yükselmesinde önemli rol oynayan Vincent Aboubakar 6 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Lyon forması giyen Kamerun’un bir diğer forveti Ekambi ise turnuvada 5 gole imza attı. Turnuvada 5 maçta, 4 galibiyet 1 beraberlik alan Kamerun’un kaydettiği 11 golde bu ikilinin ismi yer alıyor.
Yarı Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
2 Şubat Çarşamba:
22.00 Burkina Faso - Senegal
3 Şubat Perşembe:
22.00 Kamerun - Mısır
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