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Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 77 artarak 2 bin 151'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 19 bin 351 olduğu kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 503, Cezayir'de 494, Fas'ta 186, Güney Afrika'da 178, Nijerya'da 117, Kamerun'da 108'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.