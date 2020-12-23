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HaberlerDünya

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 560 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 560 bini geçti.

23.12.2020 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 560 bini aştı
AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 19 bin 946 artarak 2 milyon 560 bin 363 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 518 artışla 60 bin 153'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 25 bin 246 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 167, Fas'ta ise 7 bin 30 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 940 bin 212'ye çıktı. Bu ülkeyi 420 bin 648 vakayla Fas, 127 bin 61 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 153 bin 633 kişi iyileşti.

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