05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Derlenen bilgilere göre, Afrika kıtası ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretler ve kurulan yakın ilişkiler, Türkiye'nin ticaretine de olumlu yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındığında, 2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Bu rakamın 122 milyar dolarlık (yüzde 65) kısmı Kuzey Afrika ülkeleri, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı. Bu dönemde Türkiye'nin 126,7 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 59,8 milyar dolarlık ithalat yapıldı.
AFRİKA İLE DIŞ TİCARETTE EN ÖNEMLİ ÜLKE MISIR
Ülke bazında incelendiğinde, geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı ülke 3,3 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a ihracatta enerji grubu 558,9 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 420,5 milyon dolarla demir ve çelik, 291,7 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar izledi. Mısır'ın ardından en çok ihracat yapılan ülke 2,3 milyar dolarla Fas ve 1,9 milyar dolarla Libya olarak kayıtlara geçti.
İthalat açısından bakıldığında da Mısır, 2019 itibarıyla 1,8 milyar dolarla en fazla dış alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır'ı 757,6 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 720,3 milyon dolarla Cezayir takip etti.
Türkiye 2005 yılını "Afrika yılı" ilan etmişti. Bunun yanı sıra Türk Hava Yollarının, Afrika'da doğrudan uçuş yaptığı noktaların sayısı artırılmıştı. Uçuşların yanı sıra, büyükelçilik sayısının artması, Türkiye'nin kıtayla olan ticaret hacminin gelişmesinde önemli rol oynadı.
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