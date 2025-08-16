Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Afrika'dan yola çıkan leylekler Erzincan'da

        Afrika'dan yola çıkan leylekler Erzincan'da

        Afrika'dan yola çıkan leylekler, Erzincan'da mola verdi. Merkez Kilimli köyü arazisine gelen leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, 'Her yıl binlerce kilometre yol kateden leylekler, Afrika'dan başlayıp Anadolu'ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan'da mola veriyor' mesajıyla paylaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 15:40 Güncelleme: 16.08.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afrika'dan yola çıkıp Erzincan'a ulaştılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan, Afrika'dan yola çıkıp gelen leylekleri misafir ediyor.

        Kilimli köyü arazisine konan leylekler DKMP 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

        13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, leyleklerin görüntülerini sosyal medya hesaplarından, "Her yıl binlerce kilometre yol kateden leylekler, Afrika'dan başlayıp Anadolu'ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan'da mola veriyor. Aynı yuvaya, aynı şehre, aynı gökyüzüne dönmeleri… Doğanın en sadık hikayelerinden biri. Bu gökyüzü, bu kanatlar… Sadece bir manzara değil; binlerce yıllık bir geleneğin devamı" mesajıyla paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Afrika
        #leylek
        #Erzincan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Habertürk Anasayfa