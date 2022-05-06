Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşların göç yolculuğu başladı.

Sonbahar aylarıyla birlikte Afrika başta olmak üzere sıcak bölgelere göç ederek kışı geçiren pelikanlar, havaların ısınmasıyla geri döndü.

Afrika'dan gelen pelikanlar Erzincan´daki Karasu Nehri ve yeşile bürünen ovada mola verdi.

10 civarında pelikan, çobanlık yapan Mert Yılmaz tarafından drone ile havadan görüntülendi.