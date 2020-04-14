Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afrika’da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son 24 saatte yaklaşık 750 yeni vaka tespit edilirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 15 bin 249 oldu.
Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 816'ya yükseldi.
Afrika'da Kovid-19 tespit edilen ülkelere göre vaka, ölü ve iyileşenlerin sayıları şöyle:
Ülkeler
Vakalar
Ölümler
İyileşenler
Güney Afrika
2272
27
410
Mısır
2190
164
488
Cezayir
1914
293
591
Fas
1763
126
203
Kamerun
820
12
130
Tunus
726
34
43
Fildişi Sahili
626
6
89
Gana
566
8
4
Nijer
548
13
86
Burkina Faso
515
28
170
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