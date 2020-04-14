Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti

AA

Afrika’da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son 24 saatte yaklaşık 750 yeni vaka tespit edilirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 15 bin 249 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 816'ya yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen ülkelere göre vaka, ölü ve iyileşenlerin sayıları şöyle:

Ülkeler Vakalar Ölümler İyileşenler Güney Afrika 2272 27 410 Mısır 2190 164 488 Cezayir 1914 293 591 Fas 1763 126 203 Kamerun 820 12 130 Tunus 726 34 43 Fildişi Sahili 626 6 89 Gana 566 8 4 Nijer 548 13 86 Burkina Faso 515 28 170