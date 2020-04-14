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Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti

Afrika’da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.

14.04.2020 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti
AA

Afrika’da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son 24 saatte yaklaşık 750 yeni vaka tespit edilirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 15 bin 249 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 816'ya yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen ülkelere göre vaka, ölü ve iyileşenlerin sayıları şöyle:

Ülkeler

Vakalar

Ölümler

İyileşenler

Güney Afrika

2272

27

410

Mısır

2190

164

488

Cezayir

1914

293

591

Fas

1763

126

203

Kamerun

820

12

130

Tunus

726

34

43

Fildişi Sahili

626

6

89

Gana

566

8

4

Nijer

548

13

86

Burkina Faso

515

28

170

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