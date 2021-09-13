Afrika'daki Kovid-19 vaka ve ölümleri "açıklanandan birkaç kat fazla" olabilir

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 300 araştırmacının Science dergisinde yayımladığı makalede, kıtada salgının en başından bu yana izlediği seyre ilişkin bulgular paylaşıldı.
Kıtadaki 33 ülkede yürütülen ve genom izleme yöntemiyle yapılan çalışmada, 8 bin 476 genomun izi sürülerek salgının kıtada bilinenden daha fazla tahribata yol açtığı anlaşıldı.
Makalede, "Bazı Afrika ülkelerindeki seroprevalans araştırması ve otopsi çalışmalarından elden edilen veri, gerçek enfeksiyon ve ölümlerin bildirilenden birkaç kat fazla olabileceğini ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.
Kovid-19 salgınının kıtadaki birçok ülkeye Avrupa'dan geldiğinin anlaşıldığı çalışmada, salgının ikinci dalgasında ise dışardan değil kıta içi bulaşının daha fazla olduğu görüldü.
Güney Afrika, Kenya ve Nijerya'nın virüsü diğer Afrika ülkelerine bulaşmasına yol açan ana kaynaklar gibi göründüğü kaydedilen makalede, birçok ülkede ikinci dalganın birinci dalgadan çok daha ağır seyrettiği aktarıldı.
Makalede ayrıca, salgına ilişkin yürütülen mücadelede Afrika'nın geride bırakılması halinde yeni varyantların çıkış noktası olabileceği uyarısında bulunuldu.
Kıtadaki vaka sayısı 8,1 milyonu aşarken virüs nedeniyle ölümlerin sayısı da 200 bini geçti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!