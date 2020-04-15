Afrika'daki iki ülkede Kovid-19 yok

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 16 bin 285 oldu.

Afrika'nın güneyindeki Lesotho ve doğusundaki Komorlar Birliği'nde ise henüz vakaya rastlanmadı.

Bu arada, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 874'e yükseldi.