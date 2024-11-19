Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri açıklandı
Afrika'da Yılın Oyuncusu ödülü için finale kalan 5 isim açıklandı.
Giriş: 19.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:44
Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın oyuncusu ödülü için finale kalan 5 ismi açıkladı.
Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın oyuncusu finalistleri şu şekilde:
-Simon Adingra - Brighton
-Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
-Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain
-Ademola Lookman - Atalanta
-Ronwen Williams - Sundowns
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