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        Haberler Yaşam Afrika'da yaban hayatı popülasyonu son 50 yılda yüzde 76 azaldı

        Afrika'da yaban hayatı popülasyonu son 50 yılda yüzde 76 azaldı

        Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Afrika'da yaban hayatı popülasyonunun son 50 yılda yüzde 76 azaldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:00
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        Son 50 yılda yüzde 76 azaldı!
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        WWF Kenya tarafından yayımlanan Yaşayan Gezegen Raporu'nda, Afrika'daki yaban hayatına dikkat çekildi.

        Raporda, kıta genelindeki gelişmelerden yaban hayatının olumsuz etkilendiği ve son 50 yılda yaban hayatı popülasyonunun yüzde 76 azaldığı belirtildi.

        Yaban hayatı popülasyonunun azalmasında farklı nedenler gösterilirken kuraklık, yaşam alanlarının azalması ya da bozulması, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler, hastalıklar ve aşırı sömürü yaban hayatını olumsuz etkileyen koşullar arasında sıralandı.

        Raporda, "Bu endişe verici durum, Afrika'nın doğal ekosistemlerini ve bunlara bağlı geçim kaynaklarını korumak için dönüştürücü eylemlere acil ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor" ifadesi kullanıldı.

        Yaban hayatında tatlı su ekosisteminin en fazla etkilenen alan olduğunun altı çizilen raporda, sırasıyla kara ve deniz hayvanlarının da bu süreçten olumsuz etkilendiği belirtildi.

        Raporda, yaban hayatındaki gerilemenin Afrika halklarının temel geçim kaynaklarını da olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

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        #Afrika
        #yaban hayatı popülasyonu
        #yaban hayatı
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