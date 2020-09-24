Afrika'da son 24 saatte 9 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 813 artarak, 1 milyon 436 bin 433 ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 209 artışla 34 bin 587'ye çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 206 ölümle Güney Afrika, 5 bin 822 ölümle Mısır, 1918 ölümle Fas`ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 665 bin 188'e ulaştı, bu ülkeyi 107 bin 743 vakayla Fas ve 102 bin 375 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 180 bin 677 kişi de iyileşti.

-bashal