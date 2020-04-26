Afrika'da sıtmanın 2025'e kadar yüzde 75 oranında azaltılması hedefleniyor

26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Afrika'da yaygın olarak görülen sıtma salgınındaki vaka ve ölümleri 2025 yılına kadar yüzde 75 oranında azaltmayı hedefliyor.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, 2020 Dünya Sıtma Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Afrika'da sıtmanın neden olduğu vaka ve ölümlerin azaltılmasına yönelik, 2020'de, koyduğumuz yüzde 40'lık hedefin biraz gerisinde kaldık." ifadesini kullandı.
Bu oranı, 2025 yılına kadar yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Dr. Moeti, 2025 hedefinin yakalanabilmesi için kıta olarak iki katı çaba göstermeleri gerektiğini belirtti.
Sıtmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile benzerliklerine vurgu yapan Dr. Moeti, "İkisi de en zayıf ve savunmasızları tehdit ediyor ve kriz zamanlarında potansiyel tehdit olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dr. Moeti, Afrika ülkelerini sıtmayla mücadelede iş birliği ve daha fazla mücadeleye çağırdı.
Açıklamada ayrıca, "Her yıl 400 bin insan sıtma nedeniyle ölüyor ve bu oranın yüzde 94'ü Afrika kıtasında yaşanıyor. 5 yaş altı çocuklar, en savunmasız grup ve ölümlerin yüzde 67'sini oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.
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