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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 612, Cezayir'de 542, Güney Afrika'da 261, Fas'ta 192, Nijerya'da 171, Kamerun'da 140, Sudan'da 97'ye yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu. Vaka sayısı Güney Afrika'da 14 bin 355'e, Mısır'da 11 bin 719'a çıktı.

Morityus ve Eritre'de Kovid-19 vakası kalmazken, 9 ülkede hiç ölüm gerçekleşmedi. Kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Morityus ve Eritre, Kovid-19 vakası kalmadığını duyurdu.