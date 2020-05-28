Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 91 artarak 124 bin 482'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 51 bin 95’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 696’ya ulaştı.

En fazla vaka görülen bölgelerin başında 37 bin 566 ile Kuzey Afrika gelirken, Batı Afrika'da 31 bin 279, Güney Afrika'da 27 bin 858, Orta Afrika'da 13 bin 929 ve Doğu Afrika'da 13 bin 850 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 816, Cezayir'de 623, Güney Afrika'da 552, Nijerya'da 254, Fas'ta 202, Sudan'da 195 ve Kamerun'da 175'e yükseldi.