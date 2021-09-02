Afrika'da Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında gerileme başladı

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık olağan basın toplantısında, son aylarda Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında rekor artışların görüldüğü kıtada son bir haftada vakaların yüzde 12, ölümlerin ise yüzde 4 azaldığını söyledi.

23-29 Ağustos'ta 211 bin yeni vakanın görüldüğünü kaydeden Nkengasong, aynı dönemde 5 bin 345 ölümün kaydedildiğini belirtti.

Nkengasong, toplamda 197 bini aşan ölümle Afrika'nın dünyadaki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 4,4'ünü teşkil ettiğini, 41 ülkenin halen 3. dalganın etkisinde olduğunu ifade etti.

- Afrika'da üretilen aşılar Avrupa'ya gönderilmeyecek

Toplantıda konuşan Afrika Aşı Tedarik Teknik Ekibi (AVATT) Koordinatörü Strive Masiyiwa, Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar kıtaya 200 milyon aşı göndereceğini söyledi.

Johnson & Johnson'ın Güney Afrika'da ürettiği aşıların Avrupa'ya ihracatının da durdurulduğunu belirten Masiyiwa, burada üretilen tüm aşıların Afrika'da kullanılacağını dile getirdi.

Öte yandan, kıtadaki vaka sayısı 7 milyon 900 bine yaklaştı.