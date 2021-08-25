Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 661 bini geçti

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 380'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 661 bin 86 olurken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 747 bin 145'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 123,4 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 86,6 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 1,85.