Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 934 artarak 1 milyon 601 bin 181 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 271 artışla 38 bin 633'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 28 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 71, Fas'ta ise 2 bin 685 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 694 bin 537'ye ulaştı, bu ülkeyi 156 bin 946 vakayla Fas ve 104 bin 787 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 323 bin 354 kişi iyileşti.