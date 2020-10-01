Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 490 bine yaklaştı

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 8 bin 763 artarak, 1 milyon 489 bin 711'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193 artışla 35 bin 922'ye yükseldi.

Kıtada bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 734 ile Güney Afrika'da kaydedilirken bu ülkeyi, 5 bin 930 ile Mısır, 2 bin 294 ile de Fas takip ediyor.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 674 bin 339 ile Güney Afrika, 123 bin 653 ile Fas ve 103 bin 198 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 233 bin 125 kişi iyileşti.

-bashal