Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 203 bin 889 oldu

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 128 bin 981'e yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 889 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 361 bin 600 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 145 milyon doz aşı ulaştı, 111 milyon kişiye de aşı yapıldı.