Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 190 bini geçti

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 7 milyon 626 bin 30'a çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bin 403'e, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 709 bin 946'ya yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 123,4 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 86,6 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 1,85.