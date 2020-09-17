Afrika'da Kovid-19'dan iyileşme oranı yüzde 82'ye ulaştı

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Nkengasong, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, son haftalarda iyileşme oranında ciddi bir artış görüldüğünü belirterek "Rakamlardan ötürü heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Kıtadaki vaka sayılarının yüzde 76'sını Güney Afrika, Mısır, Fas, Etiyopya ve Nijerya'nın oluşturduğunu kaydeden Nkengasong, vaka artış hızında bir önceki haftaya göre yüzde 6,9 azalma olduğunu dile getirdi.

Toplamda 13 milyon test yaptıklarını ve kasım itibarıyla 20 milyon rakamına ulaşmak istediklerini aktaran Nkengasong, 9 farklı aşı firmasıyla görüşme halinde olduklarını ancak aşının bir "sihirli değnek" olmadığını söyledi.

Africa CDC verilerine göre, kıtadaki vaka sayısı 1 milyon 400 bine, ölü sayısı ise 33 bin 500'e yaklaştı.