Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 805 artarak 1 milyon 359 bin 569'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 121 artışla 32 bin 678'e yükseldi.

Kıtada halen tedavisi süren 222 bin 844 aktif vaka bulunurken, 1 milyon 104 bin 47 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 447'yle Güney Afrika, 5 bin 648'le Mısır, 1612'yle Cezayir'de görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 649 bin 793 vaka ile Güney Afrika, 101 bin 9 vaka ile Mısır ve 86 bin 686 vaka ile Fas oldu.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

-bashal