Afrika'da gelecek hafta 1 milyon Kovid-19 testi yapılacak

AA

Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri aktarmak için çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Nkengasong, kıtadaki test sayısının "yetersiz" olduğunu belirterek, test ve takip sistemini güçlendireceklerini söyledi.

Afrika'daki vaka sayısın bir haftada yüzde 50 artarak 17 bini geçtiğine vurgu yapan Nkengasong, hayatını kaybedenlerin sayısının 910 olduğunu bildirdi.

Dr. Nkengasong, hastalıkla mücadelenin olmazsa olmazlarından birinin test yapmak ve enfekte kişileri takip etmek olduğunu anımsatarak başlatacakları yeni insiyatifle gelecek hafta 1 milyondan fazla test yapacaklarını ifade etti.

Yetersiz sayıdaki sağlık çalışanlarını korumak için özel çaba sarf ettiklerini ve onları kaybetmenin "felaket" olacağını söyleyen Nkengasong, Güney Afrika, Nijerya ve Mısır'da hastalığın tedavisi için 4 farklı klinik deneye başlandığının bilgisini verdi.

- 10 ülkede solunum cihazı yok

Kıta ülkelerine uluslararası ortaklarla yeni tıbbi ekipman, maske ve koruyucu elbise göndereceklerini belirten Nkengasong, 10 ülkede halen solunum cihazının olmadığına dikkati çekti.

Nkengasong, en fazla solunum cihazı olan ülkenin, hastalığın en fazla görüldüğü Güney Afrika olduğunu da sözlerine ekledi.