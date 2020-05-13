Afrika'da 1000 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

AA

DSÖ Afrika Ofisi tarafından Hemşireler Günü dolayısıyla Twitter'dan yapılan paylaşımda, tüm paydaşların, sağlık çalışanlarının güvenli hizmet vermelerini sağlayacak koruyucu ekipman ve malzemeye sahip olmasını sağlaması gerektiği belirtildi.

Toplumların sağlığı için hemşirelerin birinci derecede önemli olduğu vurgulanan paylaşımda, kıta genelinde çoğunluğu hemşire yaklaşık 1000 sağlık çalışanın hastalığa yakalandığı aktarıldı.

Afrika kıtasında toplam 69 bin 578 vaka görülürken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 400'ü aştı.