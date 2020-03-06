Afrika Birliğinden, Kenya ve Somali’ye "sükunet" çağrısı

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afrika Birliği (AfB),son haftalarda Kenya ve Somali arasında artan gerilim üzerine sükunet çağrısında bulundu.
AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Kenya ve Somali arasındaki devam eden gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.
Muhammed, tüm tarafların sükuneti korumaları ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmelerini istedi.
Afrika Birliğinin durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Muhammed, Birliğin her iki ülkeye de AfB prensipleri çerçevesinde yapıcı bir diyaloğu sağlamaları için yardımcı olmaya hazır olduğuna işaret etti.
Her iki ülke de sınırdaki çatışmalar sonrası birbirini toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçlarken; devlet liderleri, dün sorunları çözmek için ortak komite kurulması kararı verdiklerini duyurdu.
- Sınırdaki çatışmalar, binlerce kişiyi yerinden etti
Somali'de hafta başında Mogadişu yönetimi ile güneydeki özerk Jubaland yönetimi arasında Kenya sınırındaki Gedo bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Federal ve yerel yönetim arasındaki çatışmalar nedeniyle korku ve paniğe kapılan binlerce kişi, evini terk etmişti.
2019'da düzenlenen Jubaland yerel seçimlerinden sonra gerginliğin arttığı Somali'de federal yönetim, Ekim 2019'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan Jubaland Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan'ı tutuklamıştı. Ancak Janan, ocakta başkent Mogadişu'da kaldığı hapishaneden kaçarak, Kenya'ya sığınmıştı.
Somali, Jubaland'de saklandığı ileri sürülen Janan'ı, bölgede askeri kuvvetleri olan Kenya'dan geri vermesini talep etmişti.
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