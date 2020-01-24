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Afrika Birliği Raportörü: "Batı, demokrasi kılıfıyla Afrika'nın iç işlerine karışıyor"



Afrika Birliği İnsan Hakları Raportörü Hajer Gueldich, "Batı, her fırsatta insanlık ve demokrasi kılıfıyla Afrika'nın iç işlerine karışıyor." dedi.

Gueldich, Ankara'daki Afrika Evi'nde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Afrika Kültür Günü" kapsamında düzenlediği "Afrika'da İnsan Hakları" konulu toplantıda konuştu.

Afrika Birliğinin daha çok tanıtıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Gueldich, "Afrika Birliği rüyasını beraber başarabiliriz. AB bizim için güzel bir örnek. Gelecek yüzyılın Afrika yüzyılı olmaması için bir neden yok. Yer altı zenginliklerimiz ve genç nüfusumuz var. Gençlere burada önemli iş düşüyor, hedeflerini yüksek tutmalılar." dedi.

Gueldich, güçlülerin hukuku yerine hukukun gücünün tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları, demokrasi ve uluslararası hukukun Batı merkezli olduğunu hatırlatan Gueldich, "Buna rağmen Batı, her fırsatta insanlık ve demokrasi kılıfıyla Afrika'nın iç işlerine karışıyor." diye konuştu.

Gueldich, Afrika'da sivil toplumun politikacılardan daha aktif çalıştığını, Afrikalı politikacıların sadece konuştuklarını ve iş yapmadıklarını söyledi.

Arap Baharı sürecinde baskı gören halkın onur, özgürlük ve demokrasi sloganıyla sokağa çıktığını belirten Gueldich, "Eğer insanlara iletişim kurma şansını vermezsen, doğal olarak bir reaksiyon olacaktır. Bunu Bahreyn, İran, Suudi Arabistan ve Lübnan'da görüyoruz. Gençlerimiz 'artık yeter' dedi." ifadelerini kullandı.

Gueldich, ifade hakkının çok önemli olduğunu kaydederek, "Mesela, Mısır'da gerçeği söylersen hapse gidersin ve işkence de var. Gençler bunu kabullenemez." dedi.

Yolsuzluğun Afrika'nın gelişiminde büyük bir engel teşkil ettiğini dile getiren Gueldich, yolsuzluğa karşı da savaşmak gerektiğini aktardı.