Afrika Birliği Komisyonu ile TİKA arasında kalkınma iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

AA

Muhammed, TİKA'yı ziyaret ederek TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile görüştü.

Kayalar, görüşmede, Türkiye’nin Afrika ile tarihten gelen köklü ilişkileri bulunduğunu, Türkiye’nin 2005 yılını “Afrika Yılı" ilan etmesiyle ilişkilerin hem ikili hem de çok taraflı şekilde her alanda ivme kazandığını söyledi.

"Bugün Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak Türkiye, karşılıklı güvene dayalı her alanda sürdürülebilir iş birliği tesis etmektedir." diyen Kayalar, 2002’de Afrika’da 12 büyükelçiliği bulunan Türkiye’nin büyükelçilik sayısının 2021'de 43’e ulaştığını dile getirdi.

Afrika ülkelerinin de Türkiye’nin kıtaya ilgisine kayıtsız kalmadığını ve Türkiye’de 2008’de 10 olan büyükelçiliklerinin sayısının bugün 37’ye ulaştığını dile getiren Kayalar, şöyle devam etti:

"Bugün birçok Afrika ülkesinin önemli ticari partneri haline gelen bir Türkiye var. Afrika’ya en fazla resmi ziyaret gerçekleştiren devlet adamı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) güçlü liderliğinde ve artan diplomatik ilişkiler neticesinde tüm kurumlarımız da Afrika’da önemli işlere imza atmaktadır. TİKA olarak biz de ilk ofisimizi 2005 yılında Etiyopya’da açtık. Bugün Afrika kıtasında 22 ofisimiz bulunuyor."

- "Afrika'nın geleceğine inanıyoruz”

"Afrika’nın geleceğine inanıyoruz. Samimi şekilde birçok alanda ülkemizin kalkınma tecrübesini paylaşarak, insan hayatına dokunan somut projeler hayata geçiriyoruz." diyen Kayalar, bugüne kadar Afrika genelinde yaklaşık 7 bin proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kayalar, Muhammed’in ziyaretiyle TİKA-Afrika ilişkilerine yeni ve güçlü bir halka eklendiğini ve imzaladıkları iyi niyet anlaşması çerçevesinde yeni iş birliği alanlarıyla stratejik ortaklıklarının daha da güçleneceğini ifade etti.

Kayalar, Muhammed’e ziyareti için teşekkür etti.

Muhammed de Türkiye ile derin iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

TİKA’nın Türkiye-Afrika iş birliği sahasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Muhammed, "Türkiye gibi kıta dışında bulunan ülkelerle iş birliğini geliştirmek arzusundayız." dedi.

Görüşmenin ardından taraflar, Afrika Birliği Komisyonu ile TİKA arasındaki kalkınma iş birliği mutabakatını imzaladı.

Mutabakat zaptıyla Afrika ve üçüncü ülkelerde sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma konusunda TİKA ve AUC arasında iş birliği yapılması, mevcut dostane ilişkilerin kalkınma iş birliği faaliyetleri aracılığıyla ilerletilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik küresel çabalara katkı verilmesi, tecrübe paylaşımı ve kalkınma iş birliği programlarının uygulanması hedefleniyor.