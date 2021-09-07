Afrika, aşılama oranında en düşük kıta

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Ourworldindata'nın verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar yaklaşık 71 milyon kişiye en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Afrika'da virüse karşı en az bir doz aşılananlarının oranı sadece yüzde 5,3 iken, bu oran yüzde 40'lık dünya ortalamasının da oldukça gerisinde kaldı.

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla aşılama oranı en yüksek kıta olan Güney Amerika'yı (yüzde 56), sırasıyla Avrupa (yüzde 54), Kuzey Amerika (yüzde 54), Asya (yüzde 45) , Okyanusya (yüzde 38) takip ederken, Afrika listenin sonunda yer aldı.

En fazla aşılama yapılan kıta Asya'yı (2,2 milyar), Avrupa (406 milyon), Kuzey Amerika (323 milyon), Güney Amerika (242 milyon) , Afrika (71 milyon) ve Okyanusya (16 milyon) izledi.

Bu verilere göre, Afrika kıtasındaki aşılama oranı, Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar.

Öte yandan, kıtada aşılanan kişi sayısı, dünya genelinde aşılanan 3,2 milyar kişinin sadece yüzde 2,2'sini oluşturuyor.

KITADA EN FAZLA AŞILAMA YAPAN ÜLKE FAS OLDU

Salgının üçüncü dalgasını yaşayan kıtada, vaka sayısı 8 milyona yaklaştı.

Covid-19 kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu kıta ülkeleri ise Tanzanya (56), Sao Tome ve Prencipe (55), Komorlar (54) ve Çad (54).

Nüfusunun yüzde 43’ünü aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı yapan ülke oldu.

Afrika'da, Covid-19 vaka sayısı 7 milyon 993 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya’da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Libya’da kayıtlara geçti.

Kıtada 19,1 milyon kişiyle en fazla aşılama yapan ülke olan Fas'ı, 13,1 milyonla Güney Afrika, 9,3 milyonla Mısır, 5,8 milyonla Tunus takip etti.

En az aşılama yapan kıta ülkeleri ise Gine-Bissau (31 bin), Çad (55 bin), Güney Sudan (57 bin), Cibuti (60 bin) ve Benin (142 bin) oldu.

Kıtada bazı ülkeler ekonomik nedenlerden dolayı aşı tedarikinde zorluk yaşarken, bazı ülkelerde ise halkın aşılanmaya karşı olması nedeniyle kullanılamayan aşılar imha edilmek zorunda kalınıyor.

Daha önce, Moritanya, Liberya, Gambiya, Güney Sudan, Sierra Leone, Malavi, Komorlar Birliği, Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tarihi geçen aşılar imha edilmişti.