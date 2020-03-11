AFRICOM: Somali'de 5 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi



- ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, saldırıda sivillerin öldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı

ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Janale kasabasında yapılan hava saldırısında örgüt üyelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, 5 kişinin öldürüldüğü saldırının Eş-Şebab’ın şiddet eylemlerini önlemeyi ve örgüt ağına darbe vurmayı amaçladığı, saldırı sırasında sivillerin öldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlerin doğru olmadığı ileri sürüldü.

ABD, aynı bölgede bir önceki gün düzenlenen saldırıda 4 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.