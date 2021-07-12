Africa CDC Direktörü Nkengasong, Kanada'nın aşı olmayanları ülkeye sokmamasını eleştirdi

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Nkengasong, Kanada'nın aldığı karara ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Africa CDC'nin bazı ülkelerin nüfuslarının önemli bir kısmını aşıladığı takdirde bu senaryonun yaşanabileceğine ilişkin daha önce uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Africa CDC Direktörü Nkengasong, "Kanada'nın aldığı bu karar eşitsizlikleri daha da şiddetlendirecek ve küresel çapta Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin kazanılmasını daha da zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

Nkengasong, daha önce, varlıklı ülkelerin kendi nüfuslarını aşılarken dünyanın geri kalanın aşılanmamış olmasının salgının bitirmeye yaramayacağını dile getirmiş ve bunun sorunu daha büyüteceği uyarısında bulunmuştu.

- Aşı olmayanların Kanada’ya girmesine uzun süre izin verilmeyecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın aşısız herhangi bir turisti ağırlamaya hazır olmasının “uzun süre” alacağını söylemiş, "Kanadalıların güvenliğinden ve son aylardaki fedakarlıkların boşuna yapılmadığından emin olmaya devam etmeliyiz." demişti.

Daha önce ülkeye giriş yapacaklar için 3 günlük otel ile 14 günlük ev karantinası şartı uygulanan Kanada’da bu kurallar, iki doz aşı olanlar için 5 Temmuz 2021’den itibaren kaldırılmıştı.​​​​​​​