Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Afra Saraçoğlu: Bitti, gitti...

        Oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile biten ilişkisi hakkında konuştu; "Bitti, gitti..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 09:06 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bitti, gitti..."
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Paris Moda Haftası için gittiği Fransa'dan dönen Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

        Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Mert Ramazan Demir ile ilgili sorular karşısında; "Özel hayatımla ilgili hiç konuşmuyorum ama o kadar çok soruyorsunuz ki, bu konu hiçbir zaman kapanmıyor. Bitti, gitti…" ifadelerini kullandı.

        Mert Ramazan Demir, temmuz ayında yeni sevgilisiyle Akyaka'da görüntülenmişti.

        Yeni aşkıyla tatilde
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Ramazan Demir
        #Afra Saraçoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Habertürk Anasayfa