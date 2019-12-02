Afişlerde 'Baba Parası'

Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in yeni filmi 'Baba Parası'nın afişi yayımlandı. Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde Kural ile Cemcir'e başrollerde Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut eşlik etti. TR 40 33 Productions yapımı 'Baba Parası', 1 Ocak'tan itibaren beyazperdeye 1 milyar $'lık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını aktaracak.