Setten bulduğu ara ile alışverişe çıktığını belirten Rumeli, yaptığı alışveriş turu sonrası yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yedi.

Kendisine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren başarılı oyuncu, 'Rolün üzerinize yapışmasından korkar mısınız?' sorusu üzerine, ''Role girmek her ne kadar oyuncunun işiyse çıkmakta o kadar oyuncunun işi. Benim mesleğim bu. Zaten bunu yapana da 'oyuncu' denir mi bilemiyorum.'' dedi. ,

Sosyal medya ile ilgili kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Rumeli, ''3-5 beğeni alacağım diye enteresan hallere bürünenler var onları doğal bulmuyorum. Ben normal hayatta da, o bahsettiğiniz sosyal hayatta da neysem oyum.'' dedi.