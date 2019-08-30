Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk kimdir?

30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afili Aşk dizisinin başrol oyuncularından Burcu Özberk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özberk kısa zamanda en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Burcu Özberk ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.
AFİLİ AŞK AYŞE KARAKTERİ KİMDİR?
Ayşe 20’li yaşlarının başında, güzel, zarif, cıvıl cıvıl ve iyi biridir. Hatta iyiden öte melek gibi… Hiç bir zaman kendini merkeze koymaz. Kendisi için bir şey istemez.
Ta ki o güne kadar. Ayşe ailesinden, sevdiği adamdan ve arkadaşından öyle büyük darbeleri üst üste yer ki, kurtuluşu için hayatında ilk kez kötü bir şey yapar. Ve hayatı tamamen değişir.
BURCU ÖZBERK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Burcu Özberk 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır. Özberk şimdilerde başrolünü Çağlar Ertuğrul ve Altan Erkekli ile paylaştığı Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyor.
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