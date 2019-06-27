Afili Aşk 3. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in yer aldığı Afili Aşk yayınlandığı son bölümüyle dikkatleri üstüne çekti. Afili Aşk'ta Ayşe ile Kerem'în evlenmesi ve ardından yaşananlar komedinin dozunun arttırdı. Afili Aşk 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

AFİLİ AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kerem ve Ayşe, Ayşe'nin ailesinin evinde kalınca ortalık karışıyor!

Kerem, Ayşe'yi sinirlendirmek için canla başla uğraşır. Fakat Ayşe tavrından ödün vermez. Evin ilaçlanması sonucunda bir gece dışarda kalmak zorunda kalan ikili Ayşe'nin ailesinden onlarda kalmaları yönünde baskı görür. Kerem her ne kadar orada kalmak istemese de bu davete evet demek zorunda kalır. Aynı odada kalan Ayşe ve Kerem sırlarını saklayabilecek mi?

AFİLİ AŞK 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ve Ayşe'nin düğün günü gelip çatar! Ancak düğün gecesi beklenmedik olaylar üst üste yaşanır!

Afili Aşk son bölümde,Berk’in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem’i çok zor bir durumun içine sokar. Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır. Mecburiyetten bir arada olan ve birbirinden nefret eden ikili için aşklarını ispat etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Diğer taraftan Yelda bir türlü Ayşe’yi kabullenemez. Ceyda ve Yelda, Ayşe’nin açıklarını aramaya başlarlar. Düğün gecesi ise Kerem’in yaptığı bir hata her şeyi mahvetmesine sebep olur.