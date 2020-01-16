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Afili Aşk 29. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Afili Aşk'ta Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirdi. İki aile arasındaki kriz büyüdükçe büyüdü. Ayşe ile Kerem arasına da sıçrayan krizde boşanma kararı kaçınılmaz oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında, herkesin Ayşe ve Kerem'in boşanmasını engellemeye çalıştığı görülüyor. Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı ve 29. son bölüm özeti haberimizde.
AFİLİ AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kerem ve Ayşe aldıkları boşanma kararıyla herkesi şok ediyor! Aileler arasındaki gerginlik onların yollarını ayırırken, Muhsin bu duruma sebep olmak istemiyor. Ailelerin sorunu yüzünden onların ayrılmasını istemeyen Muhsin bir plan yapıyor.
Ayşe ise eşyalarını toplamak için eve geliyor ancak burada beklenmedik bir durumla karşılaşıyor. Muhsin, Kerem ve Ayşe'yi bir odaya kapatıyor. Baş başa kalan ikili boşanma kararından vazgeçecek mi?
AFİLİ AŞK 29. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanıyor!
Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem’in bu gerçekleri Ayşe’den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.
Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem’in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanır. Ayşe’nin ise içi kan ağlasa da Kerem’i affetmeye niyeti yoktur. Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalılar’ın evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?
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