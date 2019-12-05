Afili Aşk 25. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Afili Aşk'ta Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan etti. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde buldu. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düştüler. Ancak Ayşe yine herkesi ters köşe yapmayı başardı. Afili Aşk 26. yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölüm özeti haberimizde.

AFİLİ AŞK 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ayşe, Kerem'i yakın markaja alıyor!

Afili Aşk 26. Bölüm Fragmanında Kerem ve Volkan bekarlığa veda partisi düzenlemek istiyor. Ancak Ayşe ve Gonca'nın gazabına uğramaktan korkan ikili buna cesaret edemiyor. Onlardan şüphelenen Ayşe ise Kerem'i yakın takibe alıyor ve onu izlemeye başlıyor. Kerem'in biriyle buluştuğunu gören Ayşe, deliye dönüyor. Peki Kerem'in gizli gizli buluştuğu bu kişi kim?

AFİLİ AŞK 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan ediyor!

Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?

Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler.

Peki Ayşe bu tuzağı bozup prensine yetişebilecek midir?