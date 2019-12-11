Afili Aşk'ın bu akşam ekranlara gelecek 26. yeni bölüm fragmanları ve ön izlemesi yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde Muhsin’in geçmişte yaptıkları bir gölge gibi onları takip eder. Kerem bu geçmişin stresiyle baş etmeye çalışır. Ayşe ise Kerem’in yaşadığı stresin iş ile ilgili olduğu düşüncesine kapılır. Hem Kerem hem de şirketteki çalışanlara motivasyon günü düzenler. Modamu’da motivasyon günü, büyük sürprizlere ve şüphelere sebep olur. İşte Afili Aşk 26. bölüm fragmanları ve ön izlemesi...

AFİLİ AŞK 26. BÖLÜM FRAGMANLARI

Ayşe, Kerem'i yakın markaja alıyor!

Kerem ve Volkan bekarlığa veda partisi düzenlemek istiyor. Ancak Ayşe ve Gonca'nın gazabına uğramaktan korkan ikili buna cesaret edemiyor. Onlardan şüphelenen Ayşe ise Kerem'i yakın takibe alıyor ve onu izlemeye başlıyor. Kerem'in biriyle buluştuğunu gören Ayşe, deliye dönüyor. Peki Kerem'in gizli gizli buluştuğu bu kişi kim?

Kerem ve Volkan’ın katıldığı veda partisine Ayşe engeli!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan ve Kerem eski bir arkadaşlarının bekarlığa veda partisine katılıyor. Ancak bunun için sevgililerinden onay almaları gerekiyor. Ayşe ve Gonca buna izin vermeyeceği için onlara yalan söylemek durumunda kalıyorlar. Kerem, Ayşe'ye tüm gece Volkan'la çalışacağını söylüyor. Ancak Gonca durumu sezip, Ayşe'yi uyarıyor. İkisi bir olup Kerem'in bekarlığa veda partisine gittiğini düşüyor ve baskına gidiyorlar. Peki suç üstü yakalanan Kerem ve Volkan nasıl bir açıklama yapacak? Ayşe, bu duruma ne tepki gösterecek?