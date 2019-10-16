Kanal D ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında İçten içe birbirlerinden boşanmak istemeyen Ayşe ve Kerem'in boşanma davası erteleniyor. Davanın ertelenmesiyle avukatlarının evlilik danışmanına gitmelerini ve anlaşamadıklarına dair rapor almalarını ister. Ayşe ve Kerem'in bütün dengelerinin alt üst olmasıyla birlikte eve gelen kutu ile Ayşe aslında ilk aşkının Kerem olduğunu öğreniyor ancak bunu ilk fark eden kişi Kerem olacak.

AFİLİ AŞK 17. BÖLÜM ÖZET

Afili Aşk 17. Bölümde boşanmak için hakim karşısına çıkan Kerem ve Ayşe bu durumdan vazgeçecek mi yoksa onları yeni bir hayat mı bekliyor?

Afili Aşk 9 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Yelda ve Muhsin arasındaki buzların erimesi için plan yapan Kerem ve Ayşe, beklenmedik bir gece yaşıyorlar. Onların barışması için özel bir hazırlık yapan ikili, gecenin güzelliğini baş başa yaşamak zorunda kalıyor.

Öte yandan boşanmak üzere artık son imzaları da atan ikili, hakim karşısına çıkıyor. İçten içe ayrılmak istemeyen Kerem ve Ayşe bunu birbirlerine itiraf edemezler. Peki hakim onları boşayacak mı? İkiliyi bundan sonra nasıl bir hayat bekliyor?

AFİLİ AŞK 18.BÖLÜM FRAGMANLARI

Kerem ve Ayşe'nin boşanma davası ertelenir ve sonrasında olanlar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe bir süre daha beraber yaşamak zorunda kalır. Boşanma davaları ertelenir. Avukatları ise onların bir evlilik danışmanına gidip, anlaşamadıkları yönünde rapor almalarını ister. Böylece ikna etmeleri daha kolay olacaktır. Bu durum aslında ikiliyi sevindirir. Kerem, Ayşe'ye iyiden iyiye aşık olduğunu artık anlar. Peki bundan sonra ne olacaktır? İkili arasındaki aşk gün yüzüne çıkacak mıdır?

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM 1. FRAGMANI

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM ÖNİZLEME