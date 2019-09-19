Afili Aşk 14. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Afili Aşk'ta Kerem ile Ayşe'nin sahte evliliğini öğrenen Muhsin herkesi çok korkuttu. Ancak sonunda herkes derin bir nefes aldı. Ayşe ve Kerem'de bu büyük oyundan büyük pişmanlık duysa da sürdürmek zorundalar. Şirkete yeni gelen denetmen ise ikili arasında büyük kriz çıkardı. Afili Aşk 15. yeni bölüm fragmanı ve 14. son bölüm özeti haberimizde.

AFİLİ AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ve Ayşe arasında denetmen krizi!

Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin’in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.

Kerem ve Ayşe olayın üzüntüsü ve pişmanlığını yaşar. Muhsin uyandığında ise büyük korkulu bir bekleyiş başlar. Kerem ve Ayşe bunun hesabını Muhsin’e nasıl verecektir?

Oynadıkları oyunun sonuçlarıyla yüzleşebilecekler midir?

Modamu’da ise dengeler değişmeye başlar. Yeni ortaklar şirkete güzel ve disiplinli bir denetmen yollarlar. Kerem’le yan yana çalışacak olan kadın hem şirkette hem de Kerem ve Ayşe arasında krizlere sebep olacaktır.