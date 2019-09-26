Afili Aşk 15. son bölümü izlendi. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ın son bölümünde Muhsin bey, Kerem ve Ayşe'ye duygusal bir konuşma yapıyor ve Yelda'dan boşanmak istediğini söylüyor.

AFİLİ AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 15. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında genç çifti sürpriz bir yakınlaşma daha bekliyor. Muhsin Bey, ailecek kampa gitmeye karar veriyor. Onun kararına ise kimse karşı gelmek istemediği için tüm aile gidiyor. Kerem ve Ayşe ise aynı çadırda kalmak zorunda kalıyor. İkili ister istemez yakınlaşıyor. Ancak bu defa iki taraf da halinden memnuna benziyor.