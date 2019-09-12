Kanal D'nin sevilen dizisi Afilli Aşk 13. yeni bölümüyle dün akşam seyircisiyle buluştu. Afili Aşk 13. son bölümde Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor. Peki Afili Aşk 14. yeni bölümde neler olacak? İşte Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hastaneye kaldırılan ve hiçbir şey hatırlamayan Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'nin bundan sonraki kabusu olmaya başlıyor! Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe'nin evliliğinin sahte olduğunu duyan Muhsin Bey fenalaşır. Muhsin Bey'in sağlık durumu herkesi endişelendirir.

Hastanede tedavi altına alınan Muhsin Bey konuşmaların bir kısmını hatırladığını ve bir kısmını hatırlamadığını söyler. Bunu öğrenen Ayşe ve Kerem derin bir nefes alır ancak başlarına geleceklerden habersizlerdir. Doktor bu unutkanlık durumunun geçici olduğunu ve bir anda her şeyi tekrar hatırlayacağını açıklar. Kerem ve Ayşe ise bundan sonra Muhsin Baba'nın her seslenişinde büyük bir korku yaşarlar.

Peki Muhsin Bey, o konuşmaları hatırladığında neler olacak? Kerem ve Ayşe nasıl bir önlem alacak?

AFİLİ AŞK 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem’in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar!

Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem’in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Muhsin’in Kerem’e olan güvensizliği bu olayla birlikte aralarında büyük bir tartışmaya sebep olur. Kerem’in her şeyi bırakıp, evi terk etmesiyle işler daha da karıştıracaktır.

Kerem kendi ayaklarının üzerinde durayım derken kendini Özkayalı’ların evinde bulur. Ayşe, Kerem rüzgarıyla oradan oraya savrulurken Kerem’e doğru yönü gösterebilecek mi?

Sahte evliliği öğrenen Muammer’in eve beklenmedik ziyareti ise Kerem ve Ayşe’yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.