Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde 'ölümcül' hata

Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Ödüller sahiplerini bulurken, tören bir hata ile de gündeme geldi. Ödül töreninde dev ekrana yansıtılan 2025'te hayatını kaybeden sanatçılar arasında oyuncu Alper Atak'ın ismi ve fotoğrafı da yer aldı.

"Yitirdiklerimiz" bölümünde anılan Alper Atak'ın arkadaşları, oyuncunun ailesine baş sağlığı dileklerini iletmeye başladı. Baş sağlığı mesajlarının ardından şaşıran Atak, sosyal medya üzerinden yaşadığını belirten bir paylaşımda bulundu.

"SAĞLIĞIM YERİNDE, YAŞIYORUM"

Yaptığı paylaşımda söz konusu yanlışlık nedeniyle şikâyetçi olacağını duyuran Alper Atak; "27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde; "Yitirdiklerimiz' bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir, yaşıyorum. Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür. Ve şahsımı rencide edici bir durum oluşmuştur. Kuruma ve emeği geçenlere duyduğum saygıyı korumakla birlikte, bu olayın ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan bu duruma sebebiyet veren kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatacağımı üzüntüyle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Saygılarımla, Alper Atak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, hatalı gösterim nedeniyle sanat koordinatörü Murat Ovalı ise sahnede özür diledi.