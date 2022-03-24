Afghanistan: Taliban yönetimi kız öğrencilerin gitti orta öğretim kurumlarını açmaktan son anda vazgeçti

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kız öğrencilerin orta okul ve liselere dönüşü konusunda yeniden geri adım attı ve henüz ne tür bir üniforma giyeceklerine karar verilmediğini bildirerek öğrencileri geri gönderdi.
Taliban'ın geçen Ağustos ayında iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da aylar süren yasaklar ardından okullar bugün yeniden açılacaktı.
Fakat Eğitim Bakanlığı aniden kız öğrencilerin gittiği orta öğrenim kurumlarının kapalı kalacağını açıklayarak öğrencileri kapıdan çevirdi.
Afganistan Eğitim Bakanlığı geçen hafta, Çarşamba günü itibariyle okulların kızlar da dahil bütün öğrencilere açılacağını duyurmuştu.
Bir çok öğrenci karar açıklanmadan önce, okula döneceği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatmıştı.
Bugün yapılan açıklamada "Kız öğrencilerin okuduğu bütün orta öğrenim kurumları ve altıncı sınıfın üzerindeki bütün kız öğrencilerin okula gidişi ikinci bir emre kadar durdurulmuştur" denildi.
Açıklamada okulların, kız öğrenciler için "Şeriata ve Afgan geleneklerine uygun" nasıl bir üniforma tasarlanacağına karar verildikten sonra yeniden açılacağı da belirtildi.
Okulların açılması konusundaki karardan son anda geri dönülmesi öğrenciler arasında büyük üzüntü yaratırken, aileler öfkeyle tepki gösterdi.
Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir veli, kızının okula girmesi bu sabah Taliban görevliler tarafından engellendiğinde şok geçirdiğini ve göz yaşlarına boğulduğunu anlattı.
"Kızıma bir şey olursa, Taliban'ı affetmeyeceğim" dedi.
Pakistan muhabiri Secunder Kermani'nin yorumu
1990'lı yıllarda Taliban'ın iktidarda olduğu dönemde kızların okula gitmesi yasaklanmıştı. Taliban geçen Ağustos ayında iktidarı yeniden ele geçirdiğinden beri ülke genelinde sadece ilkokul düzeyinde kız çocukları okula gidebildi ve oğlan çocuklarıyla birlikte eğitim gördü.
Orta öğretim düzeyindeki kız okulları ise bugün açılacaktı.
Taliban mensupları özel sohbetlerinde, kız çocukları ve kadınların eğitimi konusunun hareket içerisindeki daha sert kanatta hala tepki gördüğünü anlatıyorlar.
Son anda karar verilen ve büyük karmaşaya yol açan bu geri adım da, Taliban içerisindeki bölünmeyi ve liderliğin toplumun bir kesimindeki özlemleri karşılamaktan ne kadar uzak olduğunu ortaya koydu.
Afgan Kadınlar Ağı adlı yapılanmanın kurucusu Mahouba Seraj kızların eğitimi konusunda atılan geri adımı BBC'ye değerlendirdi.
"Bize verdikleri gerekçe 'doğru düzgün hicap giymiyorsunuz' (Taliban'ın uygun gördüğü İslami kadın giyimi) şeklinde. Karar bile yok. Bu sabah nedense birden bire hicabın doğru giyilmediğine karar vermişler" diyor.
Seraj "Afganistan'da okul üniformaları zaten her zaman epey kapalıydı" diye hatırlatıyor.
Ayrıca orta eğitimde kızlar ve oğlanlar hep ayrı okullara gönderiliyordu.
Uluslararası toplumun ülkeye dış yardım gönderme şartı olarak Afganistan'ın yönetimini yeniden ele geçiren Taliban'dan taleplerinden biri de kadınlara ve kız çocuklarına eğitim hakkı tanınması idi.
Seraj "Şimdi onlardan duymak istediğim, 'Öyle mi, demek buna karar verdiniz. O zaman biz de şuna karar verdik: Tanıma (kızların okuma hakkının tanınması) yoksa para da yok? Nokta...' demeleri" diyor.
Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki temsilciliği Taliban'ın bu sabahki geri adımını kınadı.
ABD diplomatları okulların açılmamasının Taliban'ın, verdiği taahhütlere sadık kalacağı konusundaki güveni sarstığını söylüyorlar.
ABD özel temsilcisi Rina Amiri bunun "ailelerin, kızları için daha iyi bir gelecek umudunu iyice yerle bir ettiğini" söyledi.
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Afghanistan: Taliban yönetimi kız öğrencilerin gitti orta öğretim kurumlarını açmaktan son anda vazgeçti/afghanistan-taliban-yonetimi-kiz-ogrencilerin-gitti-orta-ogretim-kurumlarini-acmaktan-son-anda-vazge-3385451
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