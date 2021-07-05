Afganların evinde bıçaklı dehşet!

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Kanlar içerisinde yerde yatan kişiye çevredekilerin yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Seyit Ömer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında kalan Afganistan uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle evde iki grup arasında uzun süren bir arbede yaşandı. Yaşanan olayda 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayın şüphelisi ise kaçtı.

Yaralılardan biri evden çıkarak sokak ortasında kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralıya çevredeki yardımcı olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BİRE EVDEN ÖLÜ ÇIKARILDI, DİĞERİ DE KAPININ ÖNÜNDE ÖLMÜŞTÜ'

Sokak sakinlerinden Solmaz Göze, "Cama çıkmıştım bir anda çocuğu karşımda gördüm. Kan revan içindeydi. Ne olduğumu şaşırdım. Düştü tekrar kalktı, tekrar düştü. Ben bağırmaya başladım çocuğu görünce havlu verdim çünkü bayağı kan fışkırıyordu. Üstünden kanı bastırmaya çalıştılar ama yine de bayağı kan kaybetmişti Daha sonra polis geldi bir kaç kişi kaçtı biz görmedik onları. Bir ölü evden çıkarıldı diğeri de burada kapının önünde ölmüştü" dedi.

Olay anında sokakta olan esnaf Harun Özçelik, "Burada aşağıda oturan Afganistanlı komşularımız yemek yerken muhtemelen tartışma sonucu birbirlerine girmişler iki kişi vefat etti, bir tane yaralı vardı. Olayın tam detayını bilmiyoruz. Birisi dışarıya çıktı ona kalp masajı yaptılar. Daha sonra evde olan diğer arkadaşları kaçıp gidiyorlar. Bir saat önce gelip bizden alışveriş yaptılar ama yiyemeden vefat ettiler" dedi.